أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء شنقريحة السعيد أن "الشعب وقف كما عودنا دوما، وقفة رجل واحد، مساندا ومدعما لدولته، ومتضامنا مع إخوانه المحتاجين، في هبة تضامنية تاريخية"، في ألأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، على غرار باقي دول العالم.

وقال اللواء شنقريحة، اليوم الثلاثاء خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية، بوهران، أن بلادنا اتخذت، بتوجيه من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ الأيام الأولى، من ظهور الحالات الأولى من الوباء"، و"أن هذه الإجراءات الحكيمة، ما كان لها أن تنجح وتثمر في الميدان، لولا تفهم شعبنا الواعي، وصبره عند المحن والأزمات".