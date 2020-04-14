أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن العالم لم يصل بعد إلى ذروة وباء كورونا وهذا بعد تسجيل نحو مليوني إصابة وأكثر من 100 ألف وفاة.

وتوقعت الصحة العالمية، ألا يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل 12 شهرا، مؤكدة: "لم نصل بعد إلى ذروة الوباء".

وقالت المنظمة إن 90 في المئة من إصابات الفيروس مصدرها أوروبا والولايات المتحدة، و ن 90 بالمائة من إصابات كورونا في الصين مصدرها الخارج، مشددة على أن أكبر تهديد للصين هو الإصابات القادمة من الخارج.

كما حذرت المنظمة العالمية، من أن بريطانيا وتركيا تشهدان ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا "كوفيد-19".