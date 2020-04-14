ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 326 وفاة، حسب ما كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الثلاثاء.

وحسب الأرقام التي كشف عنها نفس المتحدث يلاحظ انخفاض طفيف في العدد اليومي للوفيات بتسجيل 13 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح الدكتور فورار أن الوفيات الجديدة موزعة عبر سبعة ولايات، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة (4 حالات) والبليدة (2 حالتين) بالإضافة إلى حالتين (02) بالمسيلة وحالتين (02) بولاية تيبازة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة (01) بكل من ولايات برج بوعريرج، غرداية وسكيكدة .

فيما يخص الحالات المؤكدة، ارتفع العدد الإجمالي إلى 2070 بعد تسجيل 87 إصابة مؤكدة جديدة.

أما حالات الشفاء فقد ارتفعت إلى 691 بعد تعافي 90 حالة جديدة.

وفيما يخص الحالات تحت العلاج بلغت 2890 حالة وتشمل 1246 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و1644 حالة "محتملة" حسب تحليلات الأشعة والسكانير .