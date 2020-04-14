سلطت محكمة القليعة في تيبازة عقوبة 6 أشهر نافذة في حق شخصين قاما بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببواسماعيل في تيبازة يحاول فيه تغليط الرأي العام وتوجيه عبارات مهينة لأفراد الشرطة الذين قاموا بمهمة توقيف مجموعة من الأشخاص المدججين بالأسلحة البيضاء على أنهم من مخترقي الحجر الصحي.

القضية تعود لـ12 أفريل أين قدمت مصالح أمن دائرة بواسماعيل شخصين أمام نيابة محكمة القليعة في قضية تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي متبوع بإهانة هيئة نظامية رسمية وتغليط الرأي العام والتحريض.

وكشف المكلف بالإعلام بأمن ولاية تيبازة ملازم أول للشركة بورعدة اسماعيل أن مصالح الأمن المختصة رصدت في 9 أفريل فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوثق عملية تدخل قامت بها عناصر الشرطة بتاريخ 7 أفريل بناءا على طلب النجدة من قبل الطاقم المناوب بالعيادة المتعددة الفروع ببواسماعيل ،نتيجة تعرضهم للاعتداء من طرف أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء،حيث قامت بالتدخل وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم الذين أبدوا مقاومة شديدة أثناء عملية التوقيف ،غير أن مسجل الفيديو أثناء توثيقه لعملية التوقيف قام بتوجيه عبارات مهينة للهيئة النظامية محاولا تغليط الرأي العام من خلال تزعمه أن الشباب الموقوفين ممن خرقوا إجراءات الحجر الصحي.

وأضاف الملازم الأول بورعدة ،بعد استغلال كافة التقنيات من قبل فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية تم تحديد هوية صاحب الفيديو وشريكه الذي قام بنشر الفيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، هذين الأخيرين اعترفا للضبطية القضائية بالأفعال المنسوبة إليهما ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بتحويلهما على المثول الفوري ،أين صدر في حقهما حكم بـ6 أشهر حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج .