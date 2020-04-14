قرر والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام، بعد اقتراح من مدير التنظيم والشؤون العامة، غلق السوق اليومي للخضر والفواكه واللحوم بوسط مدينة الخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

وحسب البيان فإن القرار جاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد19، وذلك بعد تأكد إصابة ثلاث أشخاص من المنطقة بهذا المرض وتسجيل حالتي وفاة.

وقد أمهل والي الولاية في ذات القرار التجار مهلة 48 ساعة لأجل إخراج ونقل السلع، فيما خول للمصالح الأمنية والمدنية كل في نطاق صلاحيته من أجل تنفيذ القرار الذي يحمل الرقم 1029 المؤرخ في 13/04/2020.