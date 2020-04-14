سجلت مصالح أمن ولاية بشار مع مطلع الأسبوع الثاني من دخول هذا الإجراء حير التطبيق، تجاوبا تاما والتزاما من طرف المواطنين بعاصمة الولاية وكذا بالدوائر في اختصاص الأمن الوطني، حيث تجلى وعي المواطنين من خلال التزامهم بتطبيق هذا الإجراء الوقائي الذي يأتي تعزيزا لإجراءات وضع حد لسلسلة انتشار فيروس كوفيد 19.

وكشفت خلية الإعلام بولاية بشار أن العمليات الميدانية لعناصر الشرطة تسهر على التطبيق الفعلي والصارم لهذا الإجراء، سجلت هذا التجاوب رغم رصدها لبعض المخالفين لهذا الالتزام خلال بداية الأسبوع، أي خلال اليومين الثامن والتاسع من تطبيق هذا الإجراء، الفترة (من 19 مساء من يوم 2020.04.12 إلى غاية 07 سا من يوم 2020.04.13 ومن 19 مساء من يوم 2020.04.13 إلى غاية 07 سا من يوم 2020.04.14).



و أشار ذات المصدر أنه تم مراقبة وتوقيف 07 مركبات، 06 دراجات نارية، مع مباشرة الإجراءات القانونية نتيجة مخالفة إجراءات الحظر (الوضع بالمحشر لمدة 08 أيام بالنسبة للمركبات ولمدة 15 يوما بالنسبة للدراجات النارية، وفي حالة العَوْد فإن مدة الوضع بالمحشر ستكون لشهر كامل)، كما تم توقيف 78 شخصا مخالفا لهذا الإجراء، تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال بيان خلية الإعلام أن مصالح أمن ولاية بشار، تجند وتسخر كافة إمكانياتها المادية والبشرية لضمان احترام وتطبيق هذه الإجراءات الوقائية، كما تدعو إلى ضرورة الالتزام بتدابير الحجر الجزئي خلال الفترة المحددة حفاظا على الصحة العامة، وأي إخلال بهذا الالتزام، يُعرض المخالف للإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الصارمة المنصوص عليها قانونا، كما تدعوهم أيضا إلى الالتزام ببيوتهم في أوقات النهار والالتزام بالحجر المنزلي وتقليل التنقلات إلا للضرورة وتفادي كافة أشكال التجمعات، كما تضع مصالح أمن ولاية بشار دعائمها تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن التجمعات أو عن أي خروقات لإجراء الحجر الجزئي، أو للتبليغ عن أي محاولات للمساس بالنظام العام أو مساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فالتبليغ مسؤولية الجميع، وعينا يحمينا.