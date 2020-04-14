أفاد بيان صدر اليوم الثلاثاء عن أمن ولاية تيسمسيلت عن تسجيل 284 مخالفة من قبل الراجلين وأصحاب السيارات والدراجات النارية تتعلق بخرق تدابير الحجر الصحي الجزئي وهذا منذ دخول هذه التدابير حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الجاري.

وقم تم ضبط هذه المخلفات من خلال الدوريات الراجلة والمحمولة لأعوان الأمن ونقاط المراقبة عبر تراب الولاية في إقليم الاختصاص وأضاف البيان أنه تم توقيف 43 مركبة و 3دراجات نارية تم وضعها جميعا في المحشر البلدي كما تم توقيف 338 شخصا ممن لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي الجزئي حيث تم تحويل ملفاتهم إلى العدالة.

هذا ونشير إلى أن ولاية تيسمسيلت تحصي الى اليوم الثلاثاء 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تعافت منها حالة واحدة.