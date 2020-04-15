قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أمس، إنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا. وأوضح كومو في مقابلة مع شبكة ”سي إن إن”: ”إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرّض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك”. وأضاف كومو أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل ”تحديا دستوريا” بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته على القضاء. وكان ترامب قد قال، يوم الإثنين، إنه يعتقد أن لديه ”سلطة كاملة” على الولايات فيما يتعلق باستجابة الدولة للوباء، في موقف رفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات باعتبار أنه يفتقد لسند دستوري.