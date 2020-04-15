نقلت مجلة ”فوربس” العالمية أن الأغنياء العرب خسروا 11.4 مليار دولار مقارنة بثروتهم عام 2019. وأوردت المجلة أن إجمالي ثروة 21 غنيا عربيا تراجعت إلى 47.3 مليار دولار، مقابل 58.7 مليار دولار في 2019. وتصدر رجل الأعمال ناصف ساويرس قائمة الأغنياء العرب لمجلة ”فوربس” لعام 2020، بثروة 5 مليارات دولار، وجاء محمد منصور في المركز 4 في القائمة، وفي المركز 6 نجيب ساويرس، ثم ياسين ويوسف منصور في المركزين 7 و13، وفي المركز 15 جاء محمد الفايد بثروة 1.4 مليار دولار. كما تراجع عدد الأثرياء العرب إلى 21 غنيا في 2020 مقابل 24 غنيا في 2019، بعد خروج 3 مليارديرات من القائمة. ولم تضم القائمة رجال أعمال سعوديين للعام الثالث على التوالي، وكان رجال الأعمال المصريون واللبنانيون الأكثر تمثيلا في قائمة 2020، وفق المجلة، كما انخفض عدد رجال الأعمال الإماراتيين إلى 4 مليارديرات مقابل 7 أشخاص في قائمة العام الماضي. ويبلغ عدد الأثرياء عالميا 2095 ثري.