أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حصيلة جديدة لحالات فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اقترب من المليونين، فيما تجاوزت الوفيات 125000 حالة.

وقالت الجامعة في تحديث لإحصائها بشأن تفشي كورونا، يوثق الوضع حتى صباح اليوم الأربعاء (الساعة السادسة بتوقيت غرينتش)، إن عدد المصابين بالفيروس بلغ مليونا و982 552 شخصا في 185 دولة من العالم، توفي منهم 126722 فيما تعافى 493658 آخرون.

ومن أكثر الدول إصابة بالوباء الولايات المتحدة (نحو 609.2 ألف حالة) إسبانيا (174 ألف) إيطاليا (162,4 ألف) ألمانيا (132,2 ألف) فرنسا (131,3 ألف)، وتحتل روسيا المرتبة الـ15 مع 21102 إصابة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (26056) إيطاليا (21067) إسبانيا (18255) فرنسا (15748) وبريطانيا (12129).

الصين تسجل 46 إصابة جديدة

سجلت ​الصين​ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد، إضافة إلى إصابة 46 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت ​لجنة الصحة​ الوطنية فى الصين أنها تلقت ​تقارير​ عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء، من بينها 36 حالة وافدة من الخارج، بحسب صحيفة الشعب الصينية.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها اليومي الصادر اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 10 ​حالات​ محلية جديدة، من بينها 8 حالات في مقاطعة هيلونج جيانغ وحالتان في مقاطعة جوانج دونج، كما تم تسجيل حالة وفاة في مقاطعة هوبي، و11 حالة جديدة مشتبه فيها من بينها 10 حالات وافدة وحالة واحدة فى مقاطعة لياونينج في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء.

كوريا الجنوبية.. انتخابات عامة في عز الجائحة

بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بالتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان وسط إرشادات صارمة بشأن السلامة، في أول انتخابات تجريها البلاد منذ ظهور فيروس كورونا.

وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها نحو 14 ألفا، أبوابها في السادسة صباحا بعد تعقيمها.

ويتحتم على الناخبين ارتداء أقنعة طبية، وسيخضع كل ناخب لقياس درجة حرارته لدى وصوله إلى مركز الاقتراع، وإذا تبين أن درجة حرارته أعلى من 37 درجة مئوية سيتم اصطحابه إلى حجرة خاصة للإدلاء بصوته.

ويجب على جميع الناخبين استخدام معقم لليدين وقفازات بلاستيكية عند الإدلاء بأصواتهم، والحفاظ على مسافة متر بين بعضهم بعضا.

وستحسم نتائج الانتخابات السيطرة على البرلمان، كما ستشكل اختبارا لقدرة الرئيس مون جيه إن، على مواصلة برنامجه في العامين الأخيرين لإدارته، بما في ذلك سياسة مالية أكثر مرونة تهدف إلى توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى للأجور واستمرار التواصل مع كوريا الشمالية.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 10564.

تسجيل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بروسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد ارتفع إلى 24490 حالة، سجلت في 84 إقليما، فيما بلغت حصيلة الوفيات 198.

تايلاند مددت حظر الرحلات الخارجية

مددت هيئة الطيران المدني في ​تايلاند​ الحظر على الرحلات الجويّة القادمة إلى البلاد حتى نهاية أفريل الحالي"، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وكان قد بدأ تطبيق هذا الحظر في الرابع من نيسان، حيث كان من المقرر أن يمتد حتى 18 منه.

ومنذ تصاعد تفشي الفيروس في فيفري الماضي، سجلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل و41 وفاة، في حين تعافى 1405 من المرضى وعادوا إلى منازلهم. ومن المتوقع أن يخسر الاقتصاد التايلاندي 1.3 تريليون بات (40 مليار دولار تقريبًا) معظمها في ​قطاع السياحة​، وذلك بسبب التأثير الأوّلي لـ"كورونا".

ألمانيا تسجل 285 وفاة في يوم واحد

أكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، عن تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا إلى 3254 وفاة و127584 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير أرقام اليوم إلى ارتفاع جديد في المعدلات اليومية بعد أربعة أيام من الانخفاض. وكانت حصيلة الاثنين 2082 إصابة و170 حالة وفاة.

وذكر لوثار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ أمس، أن انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد في الأيام الماضية ربما يرجع إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة عيد القيامة، محذرا من أنه "لا يمكننا الحديث عن احتواء الفيروس بعد".

اليابان تتوقع وفاة 400 ألف شخص

نقلت وسائل إعلام محلية في اليابان توقعات لوزارة الصحة مفادها، أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا قد يصل إلى 400 ألف، ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" وصحيفة "أساهي" إن التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة يبحث تفشي المرض، أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألف حالة.

وتستند هذه التوقعات إلى بحث لهيروشي نيشيورا الأستاذ بجامعة هوكايدو، وهو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية، ويقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس. ولم تؤكد وزارة الصحة التقرير حتى الآن.

وسجلت اليابان أكثر من 8000 إصابة بالفيروس و162 وفاة وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

نحو 5 مليارات دولار.. خسائر الخطوط الجوية الصينية

تكبدت الخطوط الجوية الصينية في الربع الأول من العام الجاري خسائر بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا، وأعلنت ذلك هيئة تنظيم الملاحة الجوية اليوم الأربعاء.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فيفري الماضي من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان، بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود الحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

60 إصابة جديدة في فلسطين

أشارت دولة فلسطين إلى تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 329، و62 حالة شفاء وحالتي وفاة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بتسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء في محافظات البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 288، إضافة إلى 41 إصابة في مدينة القدس، أبلغ عنها من مصادر محلية، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات.

إيران.. جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر

أزيح الستار اليوم الأربعاء بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عن منظومة "مستعان" الذكية المحلية للتشخيص السريع لفيروس كورونا.

وتم تصنيع هذه المنظومة محليا لأول مرة في العالم من قبل خبراء منظمة التعبئة (البسيج).

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران ايرج حريرجي، أن الاصابات بكورونا، سلكت منحنى تنازليا في 16 محافظة في البلاد.

وأضاف حريرجي في تصريحه أمس الثلاثاء، أن معدل الإصابات بالفيروس في 25% من محافظات، البلاد يتراوح بين 0 و10 أشخاص وفي 25 بالمئة أخرى، بين 10 و20 شخصا.

ووفقا لآخر حصيلة معلنة عن وزارة الصحة الإيرانية، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات لغاية ظهر أمس الثلاثاء 74 ألفا و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى 48 ألفا و129 شخصا.

910 إصابة بسلطنة عمان

قالت السلطات الصحية العمانية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع بذلك إلى 910 حالات.

ولم تسجل في البلاد أمس وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى على مستوى أربع حالات وفاة.

وتماثل مريض آخر للشفاء في السلطنة خلال آخر 24 ساعة، وبلغ عدد المتعافين 131 شخصا.

ما زلنا ننتظر من الصين معلومات كاملة وشفافة عن كورونا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ما زالت تتوقع تلقي جميع المعلومات الضرورية من الصين، فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي، ودعا بكين إلى التعاون.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "يقول الصينيون إنهم يريدون التعاون. نحن نريد هذا أيضا. ولكن للتعاون، نحتاج الحصول على معلومات وبيانات. الشفافية ضرورية. هذه هي مكونات التعاون. ما زلنا نريد أن تفعل الصين ذلك. ما زلنا بحاجة إلى معلومات حول ما حدث هناك حقا.. الحاجة للحصول على هذه المعلومات ما زالت موجودة".

وفي مقابلة مع صحيفة Bild الألمانية، يوم أمس الثلاثاء، قال بومبيو إنه لا يزال يتعين العثور على المسؤول عن جائحة فيروس كورونا في المستقبل وإدانته، وأشار إلى أن الصين لم تقدم بيانات عن هذا الوباء في الوقت المحدد.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ في وقت سابق، أن على الصين أن تكافح ليس فقط تفشي الفيروس التاجي، ولكن عليها أيضا أن تكافح فيروس الحرب الباردة المستجدة، بسبب تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين.

رئيس مالاوي أعلن إغلاق البلاد

أعلن رئيس ​مالاوي​ بيتر موثاريكا، في مؤتمر صحافي حضره وزير الصحة جابي مهانجو، "غلق اعتبارًا من 18 أبريل الحالي وحتّى التاسع من ماي المقبل"، للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وشدّد على "أنّنا إذا لم نتوخَّ الحرص، يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح بسبب الفيروس".

تسجيل 385 إصابة جديدة بالمكسيك

أفادت وزارة الصحة في ​المكسيك​، في بيان، أنّ "البلاد سجّلت 385 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و74 وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة و406 وفيات".

وكان قد ذكر نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، في تصريح صحافي يوم أمس، أن "المكسيك سجّلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5014 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 332". وأشار إلى أن "من المرجح أنّ عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك".

شفاء 30 مصابا في الكويت

كشف وزير الصحة ​الكويتي باسل الصباح عن "شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 206 حالات".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس "تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1355".

كورونا يكبد السياحة في تونس 1.4 مليار دولار

كشفت رسالة رسمية بعثتها السلطات التونسية لصندوق النقد الدولي، أن اقتصادها سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي، نتيجة تفشي عدوى فيروس كورونا في العالم.

ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسي حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1,4 مليار دولار.

وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزير المالية نزار يعيش، أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس، التي تعمل أيضا للحصول على ضمان قرض من إحدى دول مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.