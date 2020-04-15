إختفى الطفل غانم عبد الحق ذو الأربع سنوات والقاطن بحي سيد الحاج بحوص بوسط مدينة البيض، مساء أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة، وتواصلت الأبحاث عنه منذ ليلة البارحة إلى غاية صبيحة اليوم من طرف عشرات المواطنين الذين خرجوا فور سماعهم نبأ إختفاء الطفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليساندوا مصالح الدرك والأمن الوطنيين وأعوان الحماية المدنية في عملية البحث.

وذكرت مصادر مؤكدة لـ"الخبر" أن غالم عبد الحق خرج مع عائلته للنزهة يوم أمس الثلاثاء، خارج النسيج الحضري لمدينة البيض على بعد 40 كيلومتر، بين قريتي بوغرارة والعطشانة، ليختفي في غفلة من عائلته حسبما هو متداول . وشملت الأبحاث الأماكن القريبة من موقع اختفاء هذا الطفل. كما شاركت مروحية تابعة لسلاح الطيران للجيش الوطني الشعبي في البحث على نطاق أوسع بإذن من قيادة الناحية العسكرية الثانية. بينما تواصل كل الجهات الأمنية بالبيض التحقيق والبحث عن الطفل عبد الحق غانم الذي تعيش أسرته حالة من الخوف و الهلع.