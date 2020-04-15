مكّن استعمال مروحية للجيش الوطني الشعبي، منتصف نهار اليوم، من العثور على الطفل المختفي غانم عبد الحق ذي الأربع سنوات والقاطن بحي سيد الحاج بحوص بوسط مدينة البيض، منذ مساء أمس الثلاثاء، في حمادة في محيط الموقع الذي اختفى فيه على بعد حوالي 40 كيلومتر من عاصمة الولاية البيض.

وكانت الأبحاث عن الطفل قد تواصلت طيلة ليلة أمس، وشارك فيها أعوان الأمن والدرك الوطنيين بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية ومواطنون.

وقد تواصلت طلية ليلة الثلاثاء إلى صباح اليوم الأربعاء. وقد مكن الاستعانة بحوامة تابعة للقاعدة الجوية الواقعة في ولاية البيض والتابعة للناعية العسكرية الثانية، من تحديد موقع الطفل الذي كان تائها في منطقة شبه صحراوية بين قريتي بوغرارة والعطشانة، على بعد كيلومترات معدودة من الموقع الذي قصدته عائلته يوم أمس الثلاثاء للنزهة.

وكان الطفل غالم عبد الحق في صحة جيدة. وبعد أن حددت الحوامة موقعه في حدود الساعة منتصف النهار، نزل طاقمها للإطمئنان عليه، وتم الاتصال بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية للتنقل إلى الموقع. حيث تم نقله في سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مستشفى البيض للتأكد من سلامته الجسدية.

وقد تنفست عائلته ومجموع سكان مدينة البيض الصعداء لهذا الخبر.