تنطلق، اليوم الأربعاء، ثاني قافلة للمساعدات الغذائية من الـ 48 قافلة التي قررت وزارة التجارة تنظيمها على المستوى الوطني لمساعدة مناطق الظل قبل أيام من شهر رمضان.

وستنطلق القافلة الثانية إلى ولاية تيزي وزو، أين ستقوم المديرية الولائية بتسليمها لوالي الولاية، والذي سيقوم بتوزيع المساعدات على سكان مناطق الظل بالولاية.

وحسب ما كشف عنه وزير التجارة عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن القافلة الأولى انطلقت أمس الثلاثاء إلى ولاية بومرداس.

وأضاف رزيق، "بأن هناك قافلتين يوم الخميس الأولى لولاية أدرار والثانية لولاية البليدة، مفيدا أن هذا الأسبوع ستكون هناك 4 قافلات و 44 قافلة المتبقية تكون الاسبوع القادم ان شاء الله".

وشكر رزيق المشاركين في قوافل مديرية التجارة 48 الموجهة لولاة الجمهورية لتوزيعها على مناطق الظل بكل ولاية قبل الشهر الكريم.