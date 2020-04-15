اتهم رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بنقض تعهداته، مؤكداً أنه "لن يتفاوض معه بعد اليوم على حل سياسي، بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها بحق جميع الليبيين".

وقال السراج، في حديث تلفزيوني، "وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية، توقعنا أن يلتزم حفتر بذلك ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا، لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا"، مشدداً على أنه "بعد فشل الهجوم، بات يستهدف طرابلس من دون تمييز، المناطق السكنية، المؤسسات المدنية وحتى المستشفى العام في وسط المدينة".