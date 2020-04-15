أوقف، عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية بسكرة شاب يعمل حرفي يستغل صفحته الشخصية على الفايسبوك لتضخيم إحصائيات وباء كورونا.

عملية التوقيف تمت إثر تكثيف عمليات المراقبة للمصلحة المذكورة التي رصدت شخص يبلغ من العمر 29 سنة يقوم بترويج إشاعات في صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إحداث البلبلة ونشر الخوف واليأس لدى المواطنين والمتعلقة بتفشي وباء كورونا محدثا عددا كبيرا من الوفيات فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية باشرت التحريات التي أسفرت على تحديد هوية صاحب الحساب ومكان تواجده وبالتنسيق مع النيابة تم توقيفه وإنجاز ملف جزائي له بموضوع الترويج لإشاعات من شأنها نشر البلبلة والخوف واليأس لدى المواطنين وبتقديمه أمام العدالة صدر في حقه أمر إيداع.