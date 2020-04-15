قاطع عدد من أفراد الطاقم الطبي المشرف على علاج المصابين بوباء كورونا بمستشفى الحكيم سعدان ببسكرة عملهم وتوجهوا إلى مقر الولاية لإبلاغ انشغالهم المتعلق بانعدام التكفل وسبل الراحة بالفندق الذي خصص لهم لتطبيق الحجر بعد ساعات العمل.

أكد ممثلين عن الطاقم الطبي المشكل من أطباء وشبه طبيين أنه منذ يوم الجمعة تاريخ تخصيص أحد الفنادق لتنفيذ الحجر الصحي بعد ساعات العمل وهم يعانون بسبب الغياب الكلي لسبل الراحة؛ فبخلاف الغرف لم توفر أي خدمة تذكر. وحسبهم فقد حرموا من تناول فطور الصباح في حين وجبة العشاء يتم تدبيرها من المستشفى، علما أنها مخصصة للمرضى في وقت يحتاج فيه الطاقم الطبي إلى وجبة محسنة تساعده على الاسترجاع.

وأضاف متحدث آخر أنه كان من المفروض أن تتم معاملتهم بشكل أحسن على اعتبار أنهم في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء الذي يخشاه الجميع ويرفض التقرب منه ويعملون لساعات طويلة في المناوبة وحالتهم النفسية سيئة، ناهيك على أنهم محرمون من زيارة عائلاتهم وأبنائهم خشية نقل العدوى. وأشار هؤلاء أنهم لم يطلبوا المستحيل بل أشياء بسيطة تساعدهم على أداء رسالتهم وأداء واجبهم.

وحسب الممثلين الثلاثة الذين اختيروا لمقابلة والي الولاية فان هذا الأخير وعدهم بإيجاد الحل خلال الساعات القادمة ودعاهم إلى تفهم الوضع ومواصلة عملهم بكل تفاني وجدية.