سجلت مصالح أمن ولاية تيارت 336 شخصا مخلا بإجراءات الحجز الصحي الجزئي، خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ القرار، منذ 5 أفريل الجاري، في إقليم اختصاصها، أي بالمناطق الحضرية، كانوا محل إجراء قضائي، وتوقيف 151 مركبة و 16 دراجة نارية حولت إلى المحشر لعدم تقيد أصحابها بهذه الإجراءات حسبما أفاد به بيان مصالح الأمن الصادر اليوم.

و إن لم يشر بيان الأمن للفئة العمرية للأشخاص المخالفين لإجراءات الحجر الجزئي، فإن أغلبهم شباب متهورين، حسبما كشفت عنه خرجة ميدانية ، للصحافة المحلية مع مصالح الأمن في اليوم الثالث من تطبيق الحجر الجزئي الممتد من السابعة مساء إلى السابعة صباحا.