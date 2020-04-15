تم العثور على شرطي متوفيا داخل ثكنة بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة حسب بيان لمديرية الأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان " بتاريخ 14 أفريل 2020، في حدود الساعة الثامنة مساء اكتشف متوفيا حافط الشرطة بلوزاني بوبكر، تقني في الطيران، تابع للوحدة الجوية للأمن الوطني، من قبل زملائه في غرفته بثكنة ذات الوحدة الكائن مقرها بالدار البيضاء (الجزائر)".

وأضاف نفس البيان أن هذه الوفاة التي وقعت في ظروف مجهولة وأثارت ذهول لدى منتسبي الأمن الوطني، تبقى إلى حد الساعة غير مفهومة.

وفتحت النيابة المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب ودوافع هذه الحادثة.