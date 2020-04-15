فتحت مصالح أمن ولاية بشار تحقيقا في مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه ضابط شرطة يعتدي على سائق سيارة أجرة.

وجاء في بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية بشار أنه على إثر مقطع الفيديو الذي تم رصده بتاريخ 2020.04.14 عبر صفحات الفايسبوك، يتضمن عملية إيقاف سائق سيارة أجرة من طرف دورية شرطة بمدينة بشـار، وهو بصدد نقل أحد الأشخاص، ما يشكل خرقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 الصادر بتاريخ:2020.03.21، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال نص البيان أن:"صاحب سيارة الأجرة، بعد إخضاعه للإجراءات المعمول بها بخصوص خرق قواعد منع النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، قام هذا السائق باللحاق بقائد دورية الشرطة على مستوى الشارع المحاذي لأحد مرافق الشرطة، محاولا استمالته للعدول عن قراره، وهو ما رفضه ضابط الشرطة، حيث بدأ السائق باستفزاز ضابط الشرطة بحضور أحد الأشخاص كان قد نقله على متن سيارة الأجرة، خرقا للوائح التنظيمية المقررة في المرسوم التنفيذي."

و أضاف نص البيان: "كما يظهر في مقطع الفيديو تصرفات منسوبة لضابط الشرطة، فتحت في شأنها مصالح أمن ولاية بشار التحريات الضرورية للتأكد من صحتها، ما قد يضع الطرف المخالف محل متابعات، كون المخالفة تتعارض مع التعليمات المسداة في شأن ترقية التعامل مع المواطنين، و تتنافى مع أخلاقيات مهنة الشرطة."