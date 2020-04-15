كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتواصل الانخفاض في العدد اليومي للوفيات الذي بلغ أدنى مستوى له منذ أيام، حيث تتوزع الوفيات الجديدة عبر ست ولايات. ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة (4 حالات) والبليدة (2) وحالة واحدة بولايات كل من سيدي بلعباس وجيجل وقسنطينة وهران.

وأضاف البروفيسور فورار أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر ارتفع إلى 336 وفاة، سجلت عبر 38 ولاية 52 بالمائة منها بالجزائر العاصمة والبليدة مع معدل عمر حدد بـ 64 سنة.

فيما يخص العدد الإجمالي للإصابات فقد بلغ 2160 حالة بعد تسجيل 90 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الحالات المؤكدة عبر 47 ولاية 56 بالمائة منها بالبليدة والجزائر العاصمة، حيث بلغ معدل عمر الأشخاص المصابين 53 سنة في حين أن 42 بالمائة من الحالات يبلغ عمرها 60 سنة فما فوق.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 708 بعد تسجيل 17 حالة تعافي جديدة.

عدد حالات الإصابة المؤكدة حسب الولايات:

- البليدة 597

- الجزائر 380

- وهران 145

- سطيف 91

- بجاية 84

- تيبازة 70

- تيزي وزو 67

- عين الدفلى 63

- الشلف 44

- برج بوعريريج 41

- قسنطينة 40

- تلمسان 38

- مستغانم 36

- الجلفة 33

- بومرداس 29

- المدية 28

- تيسمسيلت 27

- جيجل 24

- سيدي بلعباس 23

- سكيكدة 23

- الوادي 23

- باتنة 22

- مـعـسـكـر 20

- أم البواقي 18

- غرداية 18

- البويرة 16

- عين تموشنت 16

- ورقلة 14

- عنابة 14

- خنشلة 12

- الأغواط 12

- بسكرة 11

- بشار 10

- المسيلة 10

- تبسة 10

- غليزان 10

- تيارت 9

- قالمة 6

- سوق أهراس 6

- أدرار 6

- ميلة 4

- الطارف 4

- إليزي 2

- البيض 1

- تمنراست 1

- نعامة 1

- سعيدة 1

- تندوف 0