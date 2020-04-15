أعلن مجمع صيدال اليوم الأربعاء في بيان له أن إطاراته المسيرة ولجنة المشاركة قد اتفقوا على ضرورة المساهمة في صندوق مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) بدعم مالي.

وجاء في البيان "اتفقت الإطارات المسيرة ولجنة المشاركة لمجمع صيدال العازمين على تحمل مسؤولياتهم الكاملة على المستويين المهني والاجتماعي، على ضرورة تجسيد بعد المواطنة لمؤسستهم بمساهمة مالية لصالح صندوق دعم مكافحة جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد ستتكفل لجنة المشاركة كذلك بقفة رمضان لصالح عائلات عمال صيدال المقيمين في ولاية البليدة، يختم البيان.