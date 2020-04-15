أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعاة، اليوم الأربعاء، بإيداع الناشطين فارس كحيوش ومحمد خطيبي الحبس المؤقت، حسب ما ذكر المحامي عبد الغني بادي.

وكان المعنيان قد اعتقلا مساء يوم الإثنين 13 أفريل.

ويتابع فارس كحيوش بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، فيما يتابع محمد خطيبي بتهمة عرض منشورات على الفايسبوك من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتم برمجة جلسة محاكمة الشابين يوم 22 أفريل الحالي.