تمكنت عناصر الأمن الحضري التابعة لبني تامو بالبليدة من توقيف مجموعة أشرار مدججة بالأسلحة البيضاء كانت تحضر لتنفيذ اعتداء على مواطنين، حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الصحافة والإتصال للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أنه على إثر قيام دوريات لعناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري لبني تامو داخل أحد الأحياء السكنية، لفتت سيارة سياحية مركونة على متنها أربعة أشخاص انتباههم.

وقال المصدر أنه عند تقرب عناصر الشرطة منهم لتفتيش المركبة والتأكد من هوياتهم، عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء متمثلة في سيفين وسكينين وأداة حادة تستعمل عادة لتقطيع المخدرات و قارورة غاز مسيلة للدموع و قرص مهلوس و سلسلة حديدية .

وإثر ذلك، تم إيقاف المجموعة و فتح تحقيق في القضية ليتبين أن المشتبه فيهم كانوا يترصدون لمجموعة من الأشخاص للانتقام منهم وعليه تم تقديمهم أمام العدالة.

للتذكير، فقد قامت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أولاد يعيش بمراقبة سيارة أحد الأشخاص الذي كان على متن سيارة سياحية للتأكد من أنه يحوز على رخصة تسمح له بالتنقل في ظل تطبيق تدابير الحجر الصحي الكلي على الولاية.