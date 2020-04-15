تمكنت الشرطة القضائية لأمن دائرة جديوية في غليزان وعلى إثر معلومات من مداهمة مخزن لأحد التجار المضاربين، وحجزت كمية هائلة من مختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع كانت مخبأة بغرض المضاربة مستغلا صاحبها الظرف الراهن الذي يعيشه الوطن، ومن بين السلع المحجوزة 100 قنطار من مادة السكر المدعم، و4 قناطير من مادة الملح، إلى جانب العجائن والتوابل والمشروبات الغازية، وفي ذات السياق عثر أفراد الشرطة وهم يفتشون المخزن على 9 قناطيرمن مواد التنظيف المختلفة، وقد قدرت القيمة المالية للمواد المحجوزة بأزيد من 230 مليون وقد أنجز ملف قضائي ضد التاجر وتقديمه أمام النيابة بداعي انعدام فواتير الشراء والسجل التجاري للنشاطات والمضاربة.