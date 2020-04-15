تعمل جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف على استحداث وحدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد-19 وذلك بكلية علوم الطبيعة والحياة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء مدير هذه المؤسسة التعليمية العليا.

وأوضح الأستاذ عبد المالك باشخزناجي أن 18 تجهيزا خاصا بالتحاليل المخبرية واقتطاع العينات أي ما يعادل 80 بالمائة من التجهيزات اللازمة لأداء الوحدة المرتقب استحداثها متوفرة بهذه الكلية.

وأكد أن هذه الوحدة ستدخل حيز الخدمة "في الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أنها ستستفيد بمرافقة كل من اللجنة الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته ومعهد باستور (الجزائر العاصمة) والوزارات المعنية.

وتم في هذا الإطار تسخير حوالي 15 أستاذا باحثا بكلية علوم الطبيعة والحياة لكي يقدموا مساهماتهم لإنجاح هذه العملية الموجهة أساسا للتقليص من آجال اختبارات الكشف عن كوفيد-19، حسب ما أضافه ذات المسؤول.