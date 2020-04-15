ستدخل ثلاث مستشفيات حيز الخدمة قريبا في كل من تازمالت و واد غير و سوق الاثنين من أجل التصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما أفادت به خلية الاتصال لولاية بجاية.

و انتهت تقريبا أشغال الهياكل الثلاثة لاسيما في تازمالت و سوق الاثنين بطاقة استيعاب تقدر بـ60 سرير لكل واحد منهما و كذا مستشفى الأمراض العقلية بواد غير بطاقة استيعاب تقدر بـ120 سرير، في حين تعاني هذه الهياكل من غياب الربط بمختلف الشبكات لاسيما المياه و الكهرباء و الغاز.

و أكدت خلية الاتصال لولاية بجاية أنه من أجل افتتاح هذه الهياكل, ترأس والي بجاية مؤخرا عدة اجتماعات مع المتعاملين المعنيين، تبعتها خرجات ميدانية قصد رفع العراقيل "في اقرب وقت".

بخصوص مشروع مستشفى تازمالت، تم فسخ العقد مع المؤسسة المنجزة في انتظار تعيين مؤسسة جديدة "قريبا", يضيف ذات المصدر.