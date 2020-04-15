أظهرت الفحوصات أن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول يحملون فيروس كوفيد-19 منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى فرنسا الأحد بعد اكتشاف مصابين بالوباءعلى متنها، وفق حصيلة مؤقتة نشرتها وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان "حتى تاريخ مساء 14 افريل، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية".

وبالتوازي مع عزل العسكريين، بدأ تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل، وفق بيان الوزارة.

و"شارل ديغول" هي ثاني حاملة طائرات في العالم يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد بعد "يو اس اس تيودور روزفلت" الأمريكية، التي شهدت وفاة أحد أفراد طاقمها الإثنين الماضي جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد في جزيرة غوام في المحيط الهادئ حيث تم إجلاء قسم من طاقمها بعد تفشي الوباء فيها.