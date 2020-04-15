بعدما نجحت مطاحن الجنوب باوماش بولاية بسكرة في توفير مادة السميد، بعد أن تمكنت رفقة باقي مطاحن الولاية من سد احتياجات الساكنة، سطرت برنامجا تطوعيا لإنجاز عشرة ممرات تعقيم وأسندت العملية لعدد من عمالها الذين تكفلوا بهذه المهمة الخيرية، كما سخرت الممرات، التي أنجزت بالمواصفات القانونية والتقنية والمواد المطابقة، لفائدة المؤسسات الاستشفائية، حيث وضعت ممرا لكل من مستشفى الحكيم سعدان، وبشير بن ناصر، والقطاع الصحي بأوماش، ومقر مديرية الحماية المدنية.