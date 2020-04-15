التهمت النيران اليوم الأربعاء مصنعا للنسيج يقع بالمنطقة الصناعية دايرة مصطفى ببلدية بن مهيدي (الطارف) حسب ما أفاد به المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية.

و قد أتى هذا الحريق على مجموع مكونات هذه الوحدة الصناعية، حسب ما أوضحه الملازم أول، سيف الدين مداسي، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية تذكر.



و أضاف، بأن ما يزيد عن 40 عونا من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية بن مهيدي مدعومين بعناصر وحدات بلديات كل من البسباس و بريحان و بوثلجة قد تم تسخيرهم لإخماد هذا الحريق الذي اندلع مساء اليوم.



و استنادا لذات المصدر، فإن المصالح الأمنية المختصة إقليميا قد فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحريق بدقة مشيرا إلى أن عناصر الحماية ما زالوا يواصلون مجهوداتهم إلى غاية إخماد الحريق بشكل نهائي.