كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الخميس، عن منصة رقمية جديدة للتواصل بين الأساتذة المكونين والمتربصين المتمهنين والتلاميذ لتمكنهم من متابعة الدروس والتكوين عن بعد.

وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أنهم يمكنهم التسجيل في المنصة الرقمية الجديدة بعد أن يقوم الأستاذ بإنشاء فوج رقمي، ثم يسجل المتربصون أنفسهم في ذلك الفوج للاستفادة من الدروس والنصائح المقدمة من طرف المكون".

وأضاف ذات المصدر، أنه وللولوج للمنصة الرقمية يتم من خلال العنوان التالي: http://douross.com