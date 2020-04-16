حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن أوروبا تدخل مرحلة حرجة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وصرح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده ،اليوم الخميس، بأن أوروبا "في عين عاصفة كوفيد-19"، موضحا أن نحو 50% من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة العجوز (أوروبا). ولفت إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا تضاعف خلال الأيام الـ10 الماضية ليقترب من عتبة المليون. وأكد المسؤول أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بالنسبة للقارةا لأوروبية، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج في هذه الظروف إلى التضامن أكثر مما كان في أي وقت مضى.

وقال كلوغي أن أوروبا في الفترة القادمة قد تمضي تدريجيا في تخفيف بعض القيود المفروضة لردع الجائحة، محذرا من الاستعجال في هذه العملية، قائلا: "ليس هناك طريق سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

وشدد المسؤول على ضرورة أن تتأكد كل دولة ستتخذ خطوات في سبيل تخفيف قيود ردع كورونا أولا من خضوع عملية الانتقال لسيطرتها التامة، وقدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بها على كشف وعزل وحجر حالات إصابة جديدة.