أدانت، المحكمة الابتدائية ببسكرة، شاب بحكم عام حبس نافذ ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع أمر إيداع بالجلسة حيث تابعته بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة عرض لأنضار الجمهور والعرض بغرض الدعاية لمنشور من شانه الأضرار بالمصلحة الوطنية .

و حسب بيان محكمة بسكرة، فإن الموقوف البالغ من العمر 29 سنة تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بسكرة من طرف فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية بسكرة الذي نشر إشاعات على حسابه الخاص في فايسبوك حول الوضعية الصحية جراء تفشي كورونا في البلاد.

عملية التوقيف تمت اثر تكثيف عمليات المراقبة للمصلحة المذكورة التي رصدت هذا الشخص الذي يشتغل كحرفي ويقوم بترويج إشاعات في صفحته الشخصية و ضمن مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.