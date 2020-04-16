أمر قاضي التحقيق بمحكمة فرجيوة أمس، بإيداع الحبس المؤقت أحد نشطاء الحراك بسبب منشورات فايسبوكية .

للتذكير فقط فلقد تم استدعائه يوم 25 مارس الماضي من طرف شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمقر الأمن الولائي لولاية ميلة أين تم التحقيق معه و حجز هاتفه النقال، ليعاد الإتصال به يوم أمس أين طلب منه الحضور و كان يظن أنه سيستعيد هاتفه المحمول و إذا به يعتقل و يتم نقله إلى محكمة فرجيوة أين أمر قاضي التحقيق بوضعه الحبس المؤقت لغاية محاكمته الأربعاء القادم .

بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية والتحريض بالتوزيع مناشير تحريضية وفقا للمادة96 من قانون العقوبات، الموقوف معروف بكونه ناشط في الحراك الشعبي بفرجيوة .