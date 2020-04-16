قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إرجاء صب شهادات التخصيص عبر الموقع الإلكتروني وهذا تجنبا للانتقال والتجمع والإحتكاك، بالنظر للوضع العام الذي تعيشه البلاد بسبب إنتشار وباء كورونا.

وأوضحت الوكالة، اليوم الخميس، في بيان، أن الإرجاء يعود سببه لـ"تنقل المكتتبين الكرام إلى مصالح المديرية العامة ووكالاتها الولائية وحتى ورشات الإنجاز التي وجهوا إليها، بعد تحميلهم لشهادات التخصيص من الموقع الالكتروني: www.aadl.com.dz

وطمأنت وكالة "عدل" كافة "مكتتبيها الكرام أنها انتهت من تحضير ما تبقى من قرارات التخصيص التي كانت مبرمجة"، كما تحيط إلى علمهم، أنها ستقوم بإعلامهم عند برمجة العملية مجددا عبر موقعها الالكتروني وصفحة الفايسبوك، وسيتم وضع الرقم الأخضر في غضون بداية الأسبوع القادم لتلقي استفساراتهم". وختمت الوكالة بيانها المكتتبين بعبارة:"التزموا بيوتكم و الوكالة في خدمتكم".