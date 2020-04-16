وقعت شركة سوناطراك، اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية ZARUBEZHNEFT والشركة التركية TURKlYE PETROLLERi ANONIM ORTAKLIÔ، حسبما أورده بيان الشركة على صفحته الرسمية في فايسبوك.

وأوضح ذات البيان، أن هذان الاتفاقان سيمكنان من الشروع في مناقشات مشتركة، حول الفرص المتعلقة بالاستكشاف، وتطوير واستغلال الهيدروكربونات في الجزائر، لا سيما بعد إصدار قانون المحروقات الجديد.

وأشار بيان سونطراك، أن توقيع مذكرتي التفاهم هاتين يؤكد الأحكام الجديدة الموجودة بقانون المحروقات.

وستسمح هذه الاتفاقيات، على وجه الخصوص، بإحياء النشاط الاستكشافي في إطار الشراكة وتقاسم عادل للمخاطر في هذا النشاط الرأسمالي.