أمر قاضي الجنح بمحكمة القليعة في تيبازة مساء اليوم بإيداع 6 منحرفين أثاروا الرعب في أوساط سكان حي 90 مسكن ببلدية بواسماعيل على إثر شجار عنيف بين بالأسلحة البيضاء، فيما لا يزال 3 منهم في حالة فرار.

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في تيبازة السيد عكيريمي سعدي، مساء اليوم، عن تفاصيل قضية توقيف مجموعة من المنحرفين بثوا الرعب في أوساط المواطنين وخرقوا الحجر الصحي ببلدية بواسماعيل .

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم بمكتبه أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تدخلت لتوقيف ليلة 12 إلى 13 أفريل بعد تلقيها مكالمة هاتفية حول شجار عنيف بين مجموعة من المنحرفين والمجرمين بحي 90 مسكن ببواسماعيل، تتراوح اعمارهم بين و25 إلى 54 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا، أثاروا الرعب بين الساكنة ،حيث تم تشكيل فصيلة ثالثة للأمن والتدخل ليتم توقيف 6 منهم فيما يتواجد 3 آخرين في حالة فرار.

أضاف وكيل الجمهورية أنه تم اليوم 16 أفريل تقديم الموقوفين وإحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بعدة تهم منها حمل سلاح ابيض من الصنف السادس بدو ن مبرر شرعي، المشاجرة والتحطيم العمدي لملك الغير ومخالفة إقلاق وإثارة الرعب بين الساكنة، حيث أمر القاضي بقسم الجنح بمحكمة القليعة بتأجيل القضية بطلب من دفاع المتهمين إلى جلسة 22 أفريل الجاري، مع الأمر بإيداعهم الحبس.