شرعت المديرية الولائية للصحة والسكان بميلة في استدعاء متقاعدي القطاع الراغبين في التطوع لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما علم اليوم الخميس من المدير المحلي للصحة السعيد أوعباس.

وأوضح نفس المسؤول بأن مصالحه قامت في البداية بإحصاء عام لمتقاعدي القطاع عبر الولاية من مختلف الرتب والوظائف وعلى رأسهم الأطباء والممرضين.

وقد تم الاتصال بهم بغرض تسجيلهم كمتطوعين" احترازيا" للمساعدة في مجابهة وباء كورونا المستجد إن اقتضى الأمر ذلك، وفقا لنفس المصدر الذي أفاد بأن الوضع بالولاية بخصوص انتشار هذا الوباء "متحكم فيه إلى غاية اليوم كما يجب بفضل تسخير الأطقم الطبية وشبه الطبية عبر المؤسسات الصحية".

وأضاف في هذا السياق مدير الصحة و السكان بالولاية بأن المتعاقدين الذين تم الاتصال بهم تجاوبوا مع هذه الدعوة، مشيرا إلى تطوع 8 منهم ما بين أطباء وممرضين بعد أن لبوا النداء وهم على أتم الاستعداد وقت الضرورة، على غرار أطباء آخرين يعملون حاليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الذين أبدوا بدورهم رغبتهم في التطوع لمواجهة الجائحة عبر الولاية.