وصلت ظهر اليوم الخميس آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة إلى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية، حسبما أكده الرئيس المدير العام لمطار الجزائر، الطاهر علاش.

وأوضح المسؤول أن هذه الدفعة الأخيرة من الرعايا الجزائريين، العالقين بالإمارات العربية المتحدة بسبب توقف حركة الطيران الدولية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، تضم 296 مواطنا جزائريا وصلوا إلى الجزائر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية.

يذكر أن عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة كانت قد بدأت السبت الفارط على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتا حوالي 600 مسافر نحو مطار الجزائر مساء يوم السبت.

وكانت طائرة أخرى تابعة لشركة الطيران الإماراتية قد أجلت في اليوم نفسه دفعة أخرى تضم أكثر من 200 مواطن جزائري ما يرفع عدد رحلات الإجلاء من الإمارات العربية المتحدة إلى أربعة تمت مناصفة بين الخطوط الجوية الجزائرية (رحلتين) و شركة الطيران الإماراتية (رحلتين).