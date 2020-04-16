أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران شخصين رهن الحبس المؤقت في قضية التحريض على التجمهر ومخالفة القرارات والمراسيم حسب بيان لذات المحكمة اليوم الخميس.

وذكر البيان أنه تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية خاصة المادة 11 منه فان وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران السيد حاج قدور بوسيف "يعلم الرأي العام أنه بتاريخ 03 أبريل الجاري حوالي الساعة التاسعة ليلا رصدت مصالح الأمن خروج جمع من المواطنين يقدر عددهم بحوالي 30 شخصا في مسيرة بحي بلقايد, بلدية بئر الجير بوهران مخترقين بذلك الحجر الصحي".

وقد أفضت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية إلى توقيف 11 شخصا منهم 3 قصر - يشير البيان- مبرزا أنه في اليوم الموالي من الحادثة "تم فتح تحقيق ابتدائي ثبت من خلاله قيام المدعوين (م.ع) و(ع.ب) بتحريض المواطنين على التجمهر معرضين بذلك أنفسهم وسلامتهم لخطر جسيم".

وأضاف أنه عند تقديم المشتبه فيهم تم توجيه للشخصين المذكورين تهمتي التحريض على التجمهر ومخالفة القرارات والمراسيم طبقا لمواد 100و459 من قانون العقوبات أين صدر في حقهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت فيما استفاد الباقون من الإفراج.