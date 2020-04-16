ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 348 وفاة، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الخميس.

وأعلن نفس المتحدث عن تسجيل 12 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل 108 إصابة جديدة بالجائحة ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 2268 حالة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد ارتفعت إلى 783 بعد تسجيل 75 حالة تعافي جديدة.

عدد حالات الإصابة المؤكدة حسب الولايات:

- البليدة 615

- الجزائر 410

- وهران 145

- سطيف 95

- بجاية 86

- تيبازة 73

- تيزي وزو 71

- عين الدفلى 70

- برج بوعريريج 49

- الشلف 45

- قسنطينة 42

- تلمسان 38

- مستغانم 37

- الجلفة 33

- بومرداس 31

- المدية 30

- تيسمسيلت 28

- سيدي بلعباس 25

- باتنة 25

- جيجل 24

- سكيكدة 24

- الوادي 23

- مـعـسـكـر 22

- غرداية 19

- أم البواقي 18

- عين تموشنت 18

- البويرة 16

- عنابة 16

- ورقلة 14

- خنشلة 14

- تيارت 13

- الأغواط 12

- غليزان 12

- بسكرة 11

- بشار 10

- المسيلة 10

- تبسة 10

- قالمة 6

- سوق أهراس 6

- أدرار 6

- الطارف 6

- ميلة 4

- إليزي 2

- البيض 1

- تمنراست 1

- نعامة 1

- سعيدة 1

- تندوف 0