درس اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، عرضا قدمه وزير العدل حول مشروع تمهيدي لقانون العقوبات، من أجل التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة.

وتم حسب بيان للوزارة الأولى، تسلمت "الخبر أونلاين" نسخة منه، تقديم عدد من العروض القطاعية الـمرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر الـمعوزة، ووضعية السوق العـالـمي للمحروقات، والإصلاح الإقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على الـمستوى الوطني، ولاسيما ذلك الـمرتبط بوباء كورونا فيروس "كوفيد.19"، وأخيرا، عرض حول جهد الشباب الـمرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة وباء "كوفيد.19".

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات الـمعوزة الـمتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك الـمعنية بعمليات التضامن الـمقررة لشهر رمضان.

وعرض وزير الطاقة وضعية السوق البترولية العالـمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات الـمتخذة خلال الاجتماع الوزاري الإستثنائي العاشر لـمنظمة البلدان الـمنتجة للبترول "أوبيب" + الـمنعقد بتاريخ 12 أبريل 2020.

ودرست الحكومة عرضا قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الاقتصادية لقطاع الصناعة، وأشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بمجالات الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار؛ وإعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية لوزارة الصناعة.

وشمل العرض الـمؤسسات العمومية الـملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات؛ والنظام الذي يحكم الصناعات التركيبية؛ وكذا إعادة النظر في النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية وأنشطة التصنيع؛ مع ترشيد التشيجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة الـمضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل؛ فضلا عن تحيين الـمزايا الجبائية الـمرتبطة باستثمارات الـمؤسسات.

وختمت الحكومة اجتماعها بعرض لوزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تطور الوضع الصحي على الـمستوى الوطني الـمرتبط بوباء كوفيد.19، وكذا الترتيبات الـمتخذة من قبل السلطات العمومية لـمواجهة هذا الوضع.