دعت سفارة الجزائر بالقاهرة اليوم الخميس الجزائريين المقيمين بالجزائر والعالقين بجمهورية مصر والمعنيين بعملية الترحيل إلى الإسراع في التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية.

وجاء في بيان للسفارة "تنهي سفارة الجزائر بالقاهرة إلى علم جميع المواطنين الجزائريين المقيمين بالجزائر والعالقين بجمهورية مصر العربية (لأغراض أخرى غير الإقامة) أن اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بمتابعة جائحة كورونا المستجد قد وضعت قاعدة بيانات الكترونية لفترة زمنية محدودة للتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية الجزائرية أو الرابط المباشر www.services.interieur.gov.dz

وعليه، تطلب السفارة من المواطنين المعنيين بعملية الترحيل سرعة التسجيل على قاعدة البيانات المذكور أعلاه يضيف المصدر ذاته.