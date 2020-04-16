قرر اللاعب الدولي الجزائر ياسين براهيمي نجم نادي الريان الناشط في بطولة قطر لكرة القدم للقسم الأول تخفيض راتبه للمساهمة في مواجهة وباء كورونا

وأوضح براهيمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بان القرار اتخذه بمحض إرادته للمشاركة في محاربة وباء كورونا داعيا في نفس الوقت الله عز وجل الرحمة للموتى والشفاء للمرضى

وأصبح صانع العاب الخضر النجم الجزائري ياسين إبراهيمي أول لاعب من المحترفين الأجانب في دوري نجوم قطر يشارك في مبادرة التنازل عن جزء من راتبه للمشاركة في مواجهة تحدي فيروس_كورونا.

يذكر أن ياسين براهيمي التحق بصفوف نادي الريان القطري الصائفة الماضية قادما من نادي بورتو البرتغالي. وأبلى اللاعب الجزائري بلاء حسنا في موسمه الأول في البطولة القطرية حيث يعتبر أحد أبرز نجومها.