قرّر وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، إلغاء إيفاد أئمة صلاة التّراويح إلى المهجر لهذه السنة.

وأشرف وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس الأربعاء، على اجتماع إطارات الوزارة، لوضع اللّمسات الأخيرة لبرنامج شهر رمضان المبارك لهذه السنة، وكذا لمواصلة الترتيبات النهائية للسنة الدراسية بمعاهد تكوين الإطارات الدّينية.

وقدّم خلال الاجتماع، كلّ من مدير التّوجيه الدّيني والتّعليم القرآني، ومدير الثقافة الإسلامية، البرنامج المسطر لهذا الغرض، والّذي يتماشى مع ظروف الحجر الصحي الّذي تعيشه البلاد، وسيكون تنفيذه من خلال الفضاء الافتراضي وكلّ وسيلة تفي بالغرض وتنسجم مع الإجراءات الصحية المطلوبة.

من جهته، أعطى الوزير بلمهدي توجيهاته ليكون البرنامج المسطر مرافقًا للأسرة الجزائرية وهي تعيش ظروف الحجر الصحي، دون نسيان التكفل بـأسئلة المواطنين وانشغالاتهم الفقهية والدّينية عبر كلّ الوسائط المتاحة.

في حين، استعرض مدير التكوين وتحسين المستوى، البرنامج الّذي تمّ تسطيره لمواصلة الدراسة في ظلّ الظروف الّتي أوجبت غلق معاهد تكوين الإطارات الدّينية، لتكون متابعة الدّراسة عبر الفضاءات الرقمية المخصّصة لهذا الغرض.

وقد أكّد الوزير على ضرورة توفير كلّ الوسائل اللازمة من أجل إتمام السنة الدّراسية لمختلف السنوات والرتب، وتمكين الطلبة من متابعة دروسهم عن بعد.

وقد ضرب وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف موعدًا لانطلاق الدّراسة بهذا الشّكل بكافة المعاهد بداية من الأسبوع المقبل.