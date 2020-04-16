أعرب أمير قطر تميم بن حمد، الخميس، عن استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع الرئيس عبد المجيد تبون، وفق بيان للرئاسة.

وقال البيان إن الرئيس تبون تلقى عصر الخميس، مكالمة هاتفية من الأمير تميم استفسر خلالها الأخير عن جهود الجزائر للتصدي لتفشي كورونا.

وأشار البيان أن الأمير تميم جدد استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلّب على هذه الجائحة.

من جانبه، عبر الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره لموقف أمير قطر الذي يدلّ على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الجزائري والقطري.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالميا قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا.







