أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف" خير الدين زطشي، عن جمع أكثر من 16 مليار سنتيم، لصالح الخزينة العمومية للمساهمة في لمكافحة جائحة كورونا.

وأكد زطشي في تصريح له عبر تسجيل نشر على الموقع الاتحادية: أنه "بعد أن قررنا في المكتب الفيدرالي في 31 مارس، بفتح حساب بنكي للتضامن مع الشعب الجزائري، اليوم أنهينا هذه العملية وقمنا بدفع مبلغ 16 مليار سنتيم لحساب الخزينة العمومية".

وشكر رئيس الفاف، عائلة كرة القدم، لاسيما الرابطات المحترفة الأولى والثانية والجهوية والولائية والهواة وأيضا الرابطة المحترفة وكل من ساهم للوصول إلى هذا المبلغ، وأشار زطشي، أن الحساب البنكي سيبقى مفتوحا.