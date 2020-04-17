نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة على 20 ولاية عبر الوطن .

أوضحت نشرية خاصة نشرت في موقع الأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيكون على الولايات التالية، تلمسان، عين تموشنت، وهران ، مستغانم، الشلف، تيبازة ، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سعيدة، شمال تيارت، سيدي بلعباس، وشمال النعامة، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة والبليدة والمدية، البويرة، بومرداس والبيض.

وأشارت أن تساقط الأمطار سيبدأ من الساعة الثالثة زوالا 15:00 إلى غاية صباح يوم غد السبت على الساعة 06:00 صباحا، وكمية الأمطار المنتظرة تتراوح بين 20 إلى 30 ملم