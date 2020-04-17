دعا اليوم الجمعة المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين للإفراج عن الصحافي خالد درارني، وتبرئة الصحافيين من جريدة الصوت الآخر، الموجودين تحت الرقابة القضائية، وهذا في إطار تجسيد نصوص الدستور الجزائري المتعلقة بحماية حرية الصحافة.

وجاء في المراسلة التي وجهها المجلس إلى كل من وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، بأن الظروف التي يمارس فيها الصحافيون مهنتهم الإعلامية "سيئة وبلغت مستويات مقلقة". مشيرا إلى المتابعات القضائية التي طالت عشر صحافيين على الأقل، في قضايا متباينة وولايات مختلفة، على غرار خالد درارني الذي أودع الحبس المؤقت رغم تأكيد دفاعه بأنه كان يؤدي مهامه كصحافي، وكذا ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر (محمد لعماري، رفيق موهوب، م.ش) الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بسبب مقال نشر في عدد الجريدة نفسها، والتي رافقها وقف الإعلانات العمومية عنها.

وانتهاءً، دعا المجلس إلى ضرورة تجسيد المعاني السامية لروح الدستور الجزائري ونصوصه المتعلقة بحماية حرية الصحافة ومعالجة جنح الصحافيين في إطار قانون الإعلام، منع العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين وترقية ها المكسب في دستور البلاد الجديد.