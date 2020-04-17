قالت وكالة "رويترز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة المليونين ومئة ألف مصاب حول العالم.

وقالت الوكالة، وفقا لحصيلة نشرتها اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة، بينما توفي عالميا 143,744 شخصا جراء مرض "كوفيد-19"، لافتة ألى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة فسجلت 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

أما رابعا، فحلت فرنسا التي سجلت 140,772 حالة إصابة حتى الآن و17,920 حالة وفاة، وجاءت إلمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3,804 وفيات، و132,730 إصابة بفيروس كورونا.

ووهان تحيّن عدد الوفيات

قامت مدينة ووهان الصينية، اليوم الجمعة، بمراجعة وتعديل عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا فيها، وعدد الوفيات الناجمة عنه.

وبعد المراجعة، ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في مدينة ووهان بمقدار 325 حالة، ليصبح الإجمالي 50333 إصابة، وارتفع عدد الوفيات بمقدار 1290 وفاة، ليصبح الإجمالي 3869 وفاة.

وأوضح مركز ووهان البلدي للوقاية من الوباء ومكافحته في تقرير له أن المراجعات تمت وفقا للقوانين واللوائح المعنية.

وأعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في هذه المدينة، بؤرة فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن ارتباط هذا السوق ببداية نشر المرض.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، فقد استأنفت نحو 90% من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الوباء.

كما أعلنت سلطات المدينة أن حركة الطيران وخدمات السكك الحديدية والشحن ستعود للعمل على نحو كامل في نهاية أبريل الجاري.

3 دول خليجية تسجل أعلى إصابات كورونا بالدول العربية

أفادت وكالة "رويترز" في إحصاءات جديدة، نشرتها الجمعة، بأن ثلاث دول خليجية تتصدر الدول العربية بعدد المصابين بفيروس كورونا، فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات.

ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات.

وسجلت مصر 2,673 إصابة و196 حالة وفاة، المغرب 2,283 إصابة و190 وفاة، الجزائر 2,268 إصابة و348 حالة وفاة، البحرين 1,698 إصابة و7 حالات وفاة، الكويت 1,524 إصابة و3 وفيات، العراق 1,434 إصابة و80 وفاة، سلطنة عمان 1019 إصابة و4 وفيات، تونس 822 إصابة و37 وفاة، لبنان 663 إصابة و21 وفاة، جيبوتي 591 إصابة وحالتي وفاة، الأردن 402 إصابة و7 وفيات، الأراضي الفلسطينية 374 إصابة وحالتي وفاة، الصومال 80 إصابة و5 وفيات، ليبيا 48 إصابة ووفاة واحدة، سوريا 33 إصابة وحالتي وفاة، السودان 32 إصابة و5 وفيات، وموريتانيا 7 إصابات وحالة وفاة واحدة.

أستراليا قد تبقي إجراءات مكافحة كورونا عاما آخر

أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.

أستراليا قد تبقي إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخرأستراليا تمنع غير المقيمين من دخول البلاد في إطار مكافحة كورونا

وقال موريسون إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض، ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد عليه. قد يكون لعام".

ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء العالم، وذلك بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.

وبلغ إجمال عدد الإصابات في أستراليا حتى الآن 6500 تقريبا، وتم تسجيل 63 حالة وفاة.

تراجع عدد الإصابات بكوريا الجنوبية

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة تسجيل، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 10632.

وبحسب آخر البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 230، في حين تم شفاء 72 حالة.

في سياق متصل، أعلن علماء كوريا الجنوبية اكتشاف 38 جسما مضادا (مضاد مناعي أو الغلوبولين المناعي) يمكنها تحييد فيروس "كوفيد-19"، ويمكن استخدام هذه الأجسام المضادة في الأدوية لعلاج المرضى​​​.

مقتل 12 شخصا في كينيا خالفوا حظر التجول

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة.

وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، أمس الخميس: "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر".

وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".

وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.

وحتى مساء أمس الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلا عن وفاة 11 شخصا.

تعميم حظر التجول في 31 ولاية تركية

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما بخصوص حظر التجول المقرر فرضه نهاية الأسبوع الجاري في 31 ولاية في إطار التدابير لمواجهة وباء كورونا.

ويبدأ الحظر عند الساعة 24:00 يوم 17 أبريل وحتى الساعة 24:00 يوم 19 من ذات الشهر، ويشمل 30 مدينة كبرى.

والمدن المشمولة بالحظر هي، اسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون ووان، إضافة إلى زنغولداق، وفق التعميم.

رقم قياسي في أعداد الوفيات بالولايات المتحدة

تجاوزت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 33 ألفا، أغلبها في نيويورك، فيما بلغ عدد المصابين 670 ألف مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث تتجاوز حصيلة الوفيات اليومية ألفي حالة.

وأظهرت آخر الأرقام التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" أن عدد الوفيات في نيويورك وحدها بلغ 11477 حالة حتى الآن.

تسجيل 28 إصابة جديدة في تايلاند

قال متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة في ​تايلاند​، أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى، مشيرا الى أنه من بين ال​حالات​ ​الجديدة​ هناك 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضا للشفاء وعادوا إلى منازلهم.

ألمانيا: معدل انتقال كورونا يتراجع

أشارت السلطات الألمانية إلى أن "معدل انتقال كورونا يتراجع لأقل من شخص للمرة الأولى".

هذا وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت مواطنيها إلى التحلي بالصبر في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشارت ميركل، التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، في رسالتها الأسبوعية الى ان "الناس مهيئين للاتصال والتقارب، وأنا اتطلع إلى ذلك مرة أخرى".

وأضافت: "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب، أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن "الإصابات الجديدة تبدد أي سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة"..

صندوق النقد يدعم باكستان بمليار دولار

قدم ​صندوق النقد الدولي​ ​مساعدات​ بقيمة 1.386 مليار ​دولار​ لباكستان​ لتتمكن من تجاوز التداعيات ​الاقتصاد​ية لانتشار ​فيروس كورونا​.

ومن المقرر أن يساعد هذا المبلغ باكستان في التعامل مع تراجع الاحتياطيات الدولية من العملة وتمويل النفقات المتزايدة بسبب فيروس كورونا.

وقال النائب الأول لمدير الصندوق جيفري أوكاموتو إن دعم المانحين كان ضروريا لسد الثغرة في ميزان المدفوعات والتخفيف من أعباء التكييف الاقتصادي على الظروف ​الجديدة​.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا قد أعلنت أن نحو 100 دولة في ​العالم​ طلبت مساعدات من الصندوق في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

الاقتصاد الصيني يسجل انكماشا تاريخيا

ظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد​ ​الصين​ي انكمش بنسبة 6.8 بالمائة في الفترة من جانفي حتى مارس مقارنة معه قبل عام.

واشارت وكالة "رويترز" الى ان "ذلك يعد أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي".

ولفتت الى أن ذلك الانكماش التاريخي جاء لثاني اكبر اقتصاد في ​العالم​ بعدما تسببت جهود احتواء ​فيروس كورونا​، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق ​المصانع​ ووسائل النقل والمتاجر"، مضيفة: "مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 بالمائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9 بالمائة ونمو بنسبة 1.5 بالمائة في الربع السابق".

ورأت شبكة تلفزيون الصين الدولية الى إن "قيمة ​الصادرات​ الصينية المقومة باليوان انخفضت بنسبة 3.5 بالمائة، على أساس سنوي في مارس الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.4 بالمائة، حسب الإحصاءات الرسمية اليوم".

تسجيل 37 وفاة 450 إصابة جديدة في المكسيك

كشف مسؤولون بوزارة الصحة​ المكسيكية عن تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297 والوفيات إلى 486.

وكشف نائب ​وزير الصحة​ هوجو لوبيز جاتيل أن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة، مشيرا الى أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.

روسيا تسجل 4069 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الجملي إلى 32007 إصابات.

و أعلن مركز المعلومات الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 273 حالة، وتماثل للشفاء 286 شخصا حتى الآن.

سلطنة عمان تعلن عن خامس حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة العمانية، خامس حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وعن أن إجمالي الإصابات فيها بلغ 1019 إصابة.

أوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن المتوفي الخامس يبلغ من العمر 66 عاما، وهو مقيم أجنبي​​​.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس، عن تسجيل 176 حالة إصابة بالفيروس، وارتفاع عدد الإصابات في السلطنة إلى 1019 حالة.