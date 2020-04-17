أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين الـمسافرين العالقين في الخارج على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس 2020، جراء جائحة كورونا فيروس (كوفيد.19) حسبما أفاد اليوم الجمعة بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، لحملهم على الشروع في عملية إجلاء مواطنينا الـمسافرين في الخارج، والعالقين على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس 2020، جراء جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19)".

وحسب البيان، فان الـمواطنون الـمعنيون بعملية الإجلاء هذه الحائزين على تذاكر العودة إلى الجزائر، مدعوون إلى القيام من الآن بتسجيل أنفسهم على مواقع الإنترنت الآتية: www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz" (قسم إجلاء الـمواطنين العالقين في الخارج) من خلال تقديم كل الـمعلومات الـمطلوبة قصد إحصائهم والاتصال بهم، مشيرا ذات البيان إلى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي على مستوى هياكل أحصيت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية.

من جهة أخرى و بخصوص تمديد تاريخ التسجيل لموسمي الحج 2020- 2021 ذكر بيان مصالح الوزير الأول بأن تاريخ التسجيل على الـمواقع سالفة الذكر قد حدد بيوم الخميس 23 أفريل 2020، كأقصى أجل، الأمر الذي سيسمح عقب ذلك، بتعبئة الأسطول الجوي والبحري الضروري لتجسيد عملية الإجلاء الهامة الـمذكورة.